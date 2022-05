Ex candidatos presidenciales aspiran postularse a elecciones parciales de junio

Photo : YONHAP News

El partido gobernante, The Minjoo, eligió a su ex candidato presidencial, Lee Jae Myung, como aspirante para las elecciones parciales legislativas que se celebrarán simultáneamente con las elecciones locales, el 1 de junio.Lee, quien perdió ante el presidente electo Yoon Suk Yeol solo por 0,73 puntos porcentuales en las elecciones presidenciales del 9 de marzo, se postulará para un escaño en la Asamblea Nacional a efecto de representar el distrito electoral de Gyeyang, en la ciudad de Incheon.Según The Minjoo, el candidato también estará al frente del comité de campaña electoral de la formación.En tanto, Ahn Cheol Soo –que formó una coalición electoral con Yoon Suk Youl para los comicios presidenciales y que ahora encabeza el comité de transición– anunciará, en la tarde del viernes, si presenta o no su candidatura para representar a la circunscripción de Bundang, en la ciudad de Seongnam, en la provincia de Gyeonggi.