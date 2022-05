Kang Soo Youn fallece con 55 años

Photo : YONHAP News

Kang Soo Youn, la primera actriz surcoreana galardonada en el Festival Internacional de Cine de Venecia, falleció a los 55 años.Tras debutar en la gran pantalla a los cuatro años, Kang mantuvo una trayectoria de éxitos durante cinco décadas, especialmente a partir del reconocimiento y de la popularidad que logró por su actuación en la serie televisiva 'El diario estudiantil' y por la película 'Boceto de juventud de Cheolsu y Mimi'.Sus obras más valoradas son 'Vientre de alquiler', por la que obtuvo el premio a la mejor actriz en el Festival de Venecia en 1987, y 'Come, come, come upward', que la llevó a ser galardonada en el Festival Internacional de Cine de Moscú en 1989.Kang falleció el 7 de mayo en el hospital, tras sufrir una hemorragia cerebral en su domicilio.