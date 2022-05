Gabinete de Yoon se estanca en la Asamblea Nacional

Photo : YONHAP News

La Administración de Yoon Suk Yeol arrancó a las 0 horas del martes 10, pero la formación de su gabinete no ha podido concretarse.Aunque la audiencia de confirmación del candidato a primer ministro, Han Duck Soo concluyó el pasado 3 de mayo, se ignora cuándo emitirán el informe de confirmación por la oposición del oficialista The Minjoo, ante las presuntas acusaciones que pesan sobre el nominado.Hasta la fecha, solo 7 de los 18 candidatos propuestos para el gabinete de Yoon Suk Yeol han obtenido aprobación parlamentaria.Así las cosas, el presidente Yoon valora nombrar directamente a cinco candidatos, pues convocar la reunión de gabinete requiere de al menos 15 ministros.Pese a todo faltarían tres, y se prevé que algunos ministros del Ejecutivo de Moon Jae In participarán en la primera reunión del nuevo Ejecutivo, prevista para el jueves 12.Poder del Pueblo ha instado a The Minjoo a agilizar el proceso de confirmación de candidatos a ministros para poder aprobar el nuevo presupuesto complementario, cuya principal finalidad es compensar al micro y pequeño comercio por las pérdidas sufridas durante la pandemia derivadas de las pautas preventivas.