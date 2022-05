Comienza la inscripcion de los candidatos a las elecciones regionales

Photo : YONHAP News

Los días 12 y 13 podrán inscribirse los candidatos a las elecciones regionales del 1 de junio, que se celebrarán simultáneamente con las parciales legislativas para ocupar los escaños vacantes en la Asamblea Nacional.Se estima que de estos comicios dependerá el futuro inmediato del nuevo Ejecutivo de Yoon Suk Yeol, recién nombrado presidente de Corea, al celebrarse 21 días después de su investidura. Los resultados mostrarán quién tendrá mayor peso e influencia política en la etapa inicial de la administración de Yoon.En este contexto, destacan dos excandidatos presidenciales: Lee Jae Myung de The Minjoo, y Ahn Cheol Soo, quien tras liderar el comité de transición de Yoon apuesta por lograr un escaño parlamentario.El alcalde de Seúl, Oh Se Hoon, que intenta ser reelegido al cargo, planea registrarse el jueves 12 por la mañana, antes de declarar formalmente su candidatura; mientras el expresidente del partido The Minjoo, Song Young Gil, que compite con Oh por la alcaldía de Seúl, se registrará a través de un representante.En tanto Kim Eun Hye, candidata del oficialista Poder del Pueblo, y Kim Dong Yeon, de The Minjoo, quienes se disputan el cargo del gobernador de la provincia de Gyeonggi, planean registrarse el jueves 12 a través de sus representantes.Tras culminar la inscripción de candidatos, el periodo oficial de campaña será del 19 al 31 de mayo, y la votación anticipada se llevará a cabo los días 27 y 28.