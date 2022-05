Parlamento debate sobre exención de servicio militar a BTS

Photo : YONHAP News

El jueves 12 la Asamblea Nacional celebró un debate sobre la Ley de Exención del Servicio Militar, que despierta gran atención en todo el mundo pues involucra a una de las bandas más famosas de la actualidad, BTS.El debate fue convocado por el legistador Ahn Kyu Baek, del principal opositor The Minjoo, e integrante del comité de Defensa del parlamento, y el tema principal fue la exención del servicio militar obligatorio en el ámbito de la cultura popular.Actualmente, dicha norma exime del servicio militar a artistas, deportistas y trabajadores del sector cultural que hayan logrado medallas o premios en alguno de los 42 torneos, concursos o certámenes internacionales que contempla su articulado, pero no habla del mundo del entretenimiento.Varios expertos se han pronunciado a favor de reformar dicha ley para eximir a artistas de cultura popular como BTS, al haber contribuido a la mejora de la imagen y el estatus de Corea en el mundo, al igual que otros artistas, alengado equidad.No obstante, algunas voces críticas también se oponen a la reforma alegando que la esencia del sistema de reclutamiento es la "defensa del país" y no en "perseguir la imparcialidad".