Corea del Norte lanza otro misil balístico hacia el Mar del Este

Photo : KBS News

El Estado Mayor Conjunto ha dado a conocer que Corea del Norte lanzó un "misil balístico no identificado" hacia el Mar del Este el día 12, y las autoridades militares analizan detalles de la prueba como distancia recorrida, trayectoria y altitud.Este ensayo es la decimosexta protesta armada en lo que va de año, y llega solo cinco días después del misil balístico lanzado desde un submarino (SLBM) el pasado día 7.Concretamente, es la primera provocación que tiene lugar en la recién estrenada administración de Yun Seok Yeol, quien tomó posesión del cargo el día 10.Al detectar un nuevo lanzamiento, el Estado Mayor Conjunto solía emitir la alerta "Corea del Norte ha disparado un proyectil desconocido" como avance. No obstante, el día 12 solo usó "misil balístico desconocido" y no la palabra proyectil.Esta novedad refleja la postura del presidente Yun Seok Yeol y del nuevo Ejecutivo, pues desde las elecciones presidenciales han decidido mostrar una postura firme hacia los misiles norcoreanos.