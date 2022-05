Culmina inscripción de candidatos a las regionales

Photo : YONHAP News

Los días 12 y 13 tuvo lugar la inscripción de candidatos para las elecciones regionales del 1 de junio.Para la alcaldía de Seúl registraron su candidatura Song Young Gil, expresidente del partido The Minjoo, y Oh Se Hoon del oficialista Poder del Pueblo, que aspira a ser reelegido como alcalde de Seúl.Song expresó su intención de ganar un 1% de apoyo diario, mientras que Oh se comprometió a mantener encendido el motor del cambio que arrancó con la llegada de la Administración de Yoon Suk Yeol.En tanto, se prevé una feroz competencia al cargo de gobenador de Gyeonggi entre Kim Eun Hye de Poder del Pueblo, y Kim Dong Yeon, de The Minjoo.Kim Eun Hye se comprometió a curar las heridas de los habitantes de Gyeonggi, mientras que Kim Dong Yeon arremetió contra el flamante Ejecutivo de Yoon Suk Yeol, enfatizando que solo dos meses después de las presidenciales ya rompió sus promesas de campaña sobre el tren de alta velocidad GTX.También se espera una reñida competencia en las parciales, que se celebrarán en paralelo a las regionales.Lee Jae Myung, excandidato presidencial de The Minjoo, aspira a lograr un escaño en la Asamblea por el distrito electoral de Gyeyang, en la ciudad de Incheon, alegando que un desequilibrio del poder puede desembocar en egoísmo y arrogancia.En tanto, Ahn Cheol Soo – previamente a cargo del comité de transición– se postuló por Bundang, Seongnam, provincia de Gyeonggi, para complementar la exitosa gestión del Gobierno de Yoon.El periodo oficial de campaña será del 19 al 31 de mayo, y la votación anticipada los días 27 y 28.Estos comicios se consideran un barómetro del inicio de mandato de Yoon Suk Yeol, al celebrarse solo 21 días después de su investidura.