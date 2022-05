Poder del Pueblo registra mayor tasa de apoyo en siete años y medio

Photo : YONHAP News

Con el inicio de la Administración de Yoon Suk Yeol la tasa de apoyo del oficialista Poder del Pueblo alcanzó el mayor nivel en 7 años y 6 meses.Una encuesta realizada por Gallup Korea entre 1.000 surcoreanos mayores de 18 años del 10 al 12 de mayo refleja una tasa de apoyo del 45%, un 5% más que la semana anterior, mientras que la popularidad del principal opositor The Minjoo cayó 10 puntos porcentuales, hasta situarse en un 31%.En tanto, el Partido Justicia obtuvo una tasa de apoyo del 5%, y un 18% no se mostró a favor de ninguno de esos partidos.Tras la investidura del expresidente Moon Jae In en mayo de 2017 se observó un fenómeno similar, y la popularidad del entonces oficialista The Minjoo subió 13 puntos porcentuales, mientras que el apoyo a Libertad Corea - actual Poder del Pueblo- remitió 7 puntos.En cuanto a la gestión de Estado, un 52% de los encuestados emitió una valoración positiva sobre Yoon Suk Yeol, frente a un 37% que opinó lo contrario.La encuesta también valoró a los excandidatos presidenciales que se presentan a las parciales legislativas del 1 de junio. Por ejemplo, un 37% respaldó la candidatura de Lee Jae Myung, del partido The Minjoo, para representar al distrito de Gyeyang, frente a un 48% que mostró desaprobaciónEn tanto, un 51% dijo apoyar la candidatura de Ahn Cheol Soo, que aspira a representar a la circunscripción de Bundang, mientras que un 34% se mostró en contra.La encuesta presenta un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 3,1.