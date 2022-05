Desplome de Terra-Luna sacude el mercado de criptomonedas

Photo : YONHAP News

Kwon Do Hyung, CEO de Terraform Labs, compañía creadora de "stablecoin UST" y de la criptodivisa Luna, ha reconocido el fracaso de estas monedas, cuyo reciente colapso sacude el mercado de activos virtuales.Mediante su cuenta de Twitter, Kwon expresó el viernes 13 su dolor por las pérdidas ocasionadas por estas monedas, admitiendo que no lograron recuperar la paridad con el dólar. Comentó que la descentralización de monedas persistirá sin autoridad reguladora central, aunque la UST actual no podrá operar como tal.También confirmó que ni él ni las entidades vinculadas se han beneficiado de esta crisis, y reiteró no haber vendido ni una unidad de Luna o UST.Por ahora se ignora si el desplome de Luna y UST deriva del aumento del tipo de interés en Estados Unidos y la subsiguiente fuga de capital del mercado de divisas virtuales, o de una maquinación de ciertos grupos de inversores. En cualquier caso, los analistas afirman que el mercado de criptomonedas, que se basa en la confianza de los usuarios, es por naturaleza altamente vulnerable a variables externas, a diferencia de las monedas reguladas y garantizadas por el Estado.