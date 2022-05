Poder del Pueblo adelanta a The Minjoo en carrera por alcaldía de Seúl

Photo : YONHAP News

A falta dos semanas para las elecciones regionales del 1 de junio, una encuesta refleja que Oh Se Hoon, actual alcalde de Seúl, sigue aventajando al expresidente del partido The Minjoo, Song Young Gil, por unos 20 puntos porcentuales en la contienda por la alcaldía de Seúl.El sondeo, realizado entre KBS y otras dos emisoras el fin de semana en seis regiones del país, revela que el candidato oficialista obtuvo un 49,1% de apoyo, adelantando a su rival Song Young Gil, quien obtuvo un 29,5%.En cuanto a los candidatos a alcalde de Incheon, en primer lugar figura el oficialista Yoo Jeong Bok, ex alcalde de Incheon, con un 37,5%, seguido de su rival y actual alcalde Park Nam Choon, de The Minjoo, quien logró un 30,4%.Mientras, los candidatos de oficialismo y oposición mantienen una reñida competencia al cargo de gobernador de Gyeonggi, pues la oficialista Kim Eun Hye logró un 36,1% de apoyo y el opositor Kim Dong Yeon, un 37,3%.La encuesta presenta un nivel de confianza del 95% y un margen de error de entre el 3,1 y el 3,5%.