Dos películas coreanas compiten en Cannes por la Palma de Oro

Photo : YONHAP News

Dos películas surcoreanas compiten por la Palma de Oro en la edición 2022 del Festival Internacional de Cine de Cannes, que será totalmente presencial.Se trata de 'Broker', una producción coreana del realizador japonés Hirokazu Koreeda, aunque el elenco es totalmente coreano, y de 'Decision to leave', la nueva película de Park Chan Wook. Además, en la sección principal y como candidatos a la Palma de Oro figuran 'Tori y Lokita' de los hermanos Dardenne, 'R.M.N.' de Cristian Mungiu, y 'Triángulo de tristeza' de Ruben Östlund, entre otras.Además, en Cannes 2022 se exhibirán otras películas coreanas como 'Next Sohee' de la cinesta Jung July, elegida como obra de cierre de la Semana de Críticos; 'Hunt', dirigida por el actor y ahora director Lee Jung Jae, en la sección no competitiva Proyecciones de Medianoche (Midnight Screenings); y 'Keratin' de Moon Soo Jin, que compite en la sección de cortometrajes animados.El septuagésimo quinto Festival Internacional de Cine de Cannes se llevará a cabo del 17 al 28 de mayo.