Pyongyang no reacciona a oferta de ayuda sanitaria de Seúl

Photo : YONHAP News

Corea del Norte no ha mostrado reacción alguna a la propuesta de Corea del Sur de ofrecer ayuda sanitaria ante el aumento de casos de COVID-19 entre los norcoreanos.Según informó el Ministerio de Reunificación, las autoridades de Pyongyang no emitieron respuesta alguna pese a normalizar la operativa de la oficina de enlace intercoreana. La cartera intentó enviar un comunicado a Corea del Norte ofreciendo vacunas, medicamentos, mascarillas y equipos de diagnóstico en concepto de ayuda humanitaria, y cooperación a nivel sanitario, pero el régimen norcoreano se negó a recibirlo.Seúl espera una respuesta del Norte, aunque no descarta enviar ayuda a través de organizaciones civiles o internacionales si no se dan las condiciones para una asistencia directa.