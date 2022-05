Aprobada la designación de Han Duk Soo como primer ministro

Photo : YONHAP News

La moción para nombrar a Han Duk Soo como primer ministro fue aprobado el viernes 20, 47 días desde que el presidente Yoon Seok Yeol lo nombrara el 3 del mes pasado.La Asamblea Nacional convocó la sesión plenaria en la tarde del día 20 en la que se aprobó la moción de designación del candidato con 208 a favor, 36 en contra y 6 abstenciones de los 250 diputados que participaron.El Primer Ministro puede ser designado por el Presidente solo después de que la aprobación del nombramiento se apruebe en la sesión plenaria con "al menos la mitad de la asistencia total y la aprobación de la mayoría".El partido The Minjoo con 167 escaños, había decidido no dar su visto bueno calificando a Han como ' no adecuado'.Sin embargo, antes de las elecciones locales del 1 de junio, se han creado voces de preocupación dentro del partido de que la desaprobación pueda traer consecuencias negativas, por lo cual determinó aprobar la moción.