EEUU no valora incluir a Corea en mecanismo Quad

Photo : YONHAP News

Sobre la opción de incluir a Corea del Sur en el mecanismo de seguridad regional Quad, un alto cargo de Washington comentó el domingo 22 que por ahora es prioritario fortalecer y desarrollar ese sistema.Durante la visita de Biden a Seúl, dicho funcionario enfatizó que por ahora Washington no valora que Corea del Sur participe en Quad, al considerar prioritario consolidar dicho mecanismo antes de ampliarlo a nuevos integrantes.Quad es un mecanismo de cooperación regional formado por Estados Unidos, Japón, India y Australia. El martes 24 los líderes de esos países mantendrán una segunda cumbre en Tokio, aunque Estados Unidos ha venido reiterando que por ahora no piensa promover un 'Quad Plus' incorporando a más países.En cuanto a la propagación del COVID-19 en Corea del Norte, el mismo alto cargo del Gobierno estadounidense dijo que la situación en ese país es grave y que la pandemia puede ser la razón por la que el régimen de Kim Jong Un no ha reaccionado a las propuestas diplomáticas y ofertas de Washington.El sábado 21, después de mantener una cumbre con su par surcoreano, el presidente Joe Biden declaró que ofreció a Corea del Norte una asistencia sanitaria en vacunas, sin embargo no recibió respuesta alguna al respecto.