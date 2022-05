Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol ha asegurado que no espera el colapso del régimen norcoreano, sino la prosperidad mutua de las dos Coreas.Así lo expresó en una entrevista con CNN el martes 24 al señalar que "la decisión está en manos del líder norcoreano Kim Jong Un", al ser preguntado sobre la respuesta de su Administración frente a Corea del Norte, que "no parece interesado en el diálogo de desnuclearización".Yoon explicó que reforzar el arsenal nuclear no favorece la paz ni la prosperidad, y dudó que el Norte pueda mantener su estatus a largo plazo.En cuanto al posible despliegue de armas nucleares estratégicas estadounidenses en territorio surcoreano, aseguró que no hay debate al respecto. No obstante, reiteró que su gobierno no será como el anterior y adoptará estrictas y tajantes medidas conta cualquier amenaza y provocación por parte de Pyongyang.Así, enfatizó que su objetivo no es impedir temporalmente los conflictos o las amenazas con políticas favorables al Norte, pues en su opinión han fallado durante los últimos cinco años.