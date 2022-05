Biden avala a Tokio como miembro permanente del Consejo de Seguridad

Photo : YONHAP News

Respecto al apoyo de Estados Unidos a la propuesta de Japón de convertirse en miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, el Ministerio de Exteriores surcoreano explicó que Washington avala desde hace tiempo que India y Japón obtengan ese estatus, postura que ha reiterado.Afirmó que el Consejo de Seguridad está pendiente de reformas, aunque no ha habido avances sustanciales en las negociaciones, y reiteró que Seúl apoya una reforma destinada a mejorar la democracia, la responsabilidad, la representatividad y la eficiencia.Previamente, la cadena pública japonesa NHK divulgó el apoyo de Biden para que Japón pase a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad durante la cumbre mantenida con el primer ministro japonés Fumio Kishida el lunes 23.Actualmente el consejo lo integran 15 miembros, cinco permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido) y diez no permanentes, mientras que Japón ha integrado el segundo grupo en once ocasiones, desde su adhesión a Naciones Unidas en 1956.Tokio lleva tiempo insistiendo en la necesidad de reformar el Consejo y de ampliar el número de intgrantes, tanto permanentes como no permanentes. No obstante, se prevé que será dificíl que Japón pase a ser miembro permanente, pues para reformar la arta de las Naciones Unidas precisa una mayoría de dos tercios de los 193 estados de la ONU, además de la ratificación de los cinco estados permanentes, pero China ha rechazado abiertamente la propuesta de Tokio desde el inicio.