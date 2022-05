Candidato a ministro de Salud renuncia a postularse al cargo

Photo : YONHAP News

El candidato a ministro de Salud y Bienestar, Chung Ho Young, anunció su renuncia voluntaria en la noche del lunes 23.Explicó que pese a haber aclarado las diversas sospechas que pesan sobre su persona y su familia, no logró estar a la altura de los ciudadanos.Decidió renunciar a postularse voluntariamente para contribuir al éxito del Ejecutivo de Yoon Suk Yeol y para promover un espíritu de cooperación entre oficialismo y oposición.La renuncia a ocupar dicha cartera llega 43 días después de designado como candidato a ministro de Salud por el presidente Yoon.Desde entonces, Chung ha protagonizado fuertes contiendas con el opositor The Minjoo por acusaciones de trato privilegiado hacia sus hijos, al sospecharse que cuando estaba a cargo del Hospital Universitario Nacional Kyungpook, usó su posición para favorecer el acceso a la Escuela de Medicina de la universidad y para eximir a su hijo del servicio militar.Chung es el segundo candidato de Yoon que se renuncia a ocupar una cartera ministerial, después de Kim In Chul, nominado a ministro de Educación.