Conmemoran 13º aniversario de fallecimiento de Roh Moo Hyun

Photo : YONHAP News

El lunes 23 se llevó a cabo una ceremonia por el decimotercero aniversario de la muerte del expresidente Roh Moo Hyun en Bongha, el pueblo natal del exmandatario, perteneciente a la localidad de Gimhae, provincia de Gyeongsang del Sur.A la ceremonia acudieron diversas peronalidades del opositor The Minjoo como Lee Jae Myung, jefe del Comité de campaña electoral, o Yun Ho Jung y Park Ji Heon, responsables parlamentarios de la formación. También asistieron representantes del oficialista Poder del Pueblo, como Lee Jun Seok, dirigente del partido, y Kwon Seong Dong, responsable parlamentario.En representación del Gobierno acudió el primer ministro Han Duck Soo, quien también fue el último primer ministro durante la Administración Roh Moo Hyun, y el responsable de la secretaría presidencial Kim Dae Ki.A través del primer ministro, el presidente Yoon Suk Yeol envió sus condolencias a Kwon Yang Sook, esposa del exmandatario. Además, al encontrarse con los medios de camino al trabajo, lamentó la muerte de Roh, que calificó de triste tragedia de la política surcoreana.El expresidente Moon Jae In también asistió a la ceremonia y presentó sus respetos ante la tumba de Roh, y posteriormente mantuvo una reunión-almuerzo con la esposa del exmandatario, a la que asistieron algunos líderes de The Minjoo.