Seúl insta a Beijing y Moscú a no sobrevolar KADIZ con sus aviones

Photo : YONHAP News

Seúl ha expresado su descontento por la entrada no autorizada de aviones militares chinos y rusos en KADIZ, la zona de identificación de defensa aérea de Corea del Sur, el martes 24.Según informó el Ministerio de Exteriores el miércoles 25, las autoridades surcoreanas presentaron esta queja ante Beijing y Moscú, urgiendo a no repetir los hechos a futuro.El Estado Mayor Conjunto explicó que sobre las 8:00 de la mañana del día 24, dos bombarderos chinos H-6 entraron en KADIZ desde un punto a 126 kilómetros del islote Ieodo y sobrevolaron la zona durante unos veinte minutos. Media hora después, volvieron a sobrevolar la zona junto con dos bombarderos TU-95 y otros dos cazas de Rusia, para finalmente marcharse por el este de las islas Dokdo sobre las 10:15.Pese a todo, aclararon que aunque entraron sin autorización en la zona de identificación aérea de defensa, los aviones chinos y rusos no invadieron el espacio surcoreano.