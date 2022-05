Corea no importará pescado de Fukushima pese a sumarse al CPTPP

Photo : YONHAP News

Corea del Sur no reanudará la importación de productos pesqueros de Fukushima aunque se adhiera al CPTPP, el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico, uno de cuyos once integrantes es Japón.Cho Seung Hwan, ministro de Océanos y Pesca, explicó el miércoles 25 durante un debate con la prensa que dicho acuerdo favorece a los intereses nacionales de Corea, pero la decisión de bloquear la importación de pescado y frutos marinos de Fukushima prioriza la salud y la seguridad alimentaria del pueblo.Respecto a la privatización de HMM, la mayor naviera de contenedores del país, aclaró que no se contempla ante variables como su estado financiero, la pandemia y la rivalidad logística entre Estados Unidos y China.En cuanto a las sanciones que la Comisión de Comercio Justo, a cargo de la regulación antimonoplio, considera establecer contra el cártel de gestoras de transporte marítimo nacionales y extranjeras sobre las tarifas de las rutas Corea-China y Corea-Japón, reiteró que el Gobierno explicó a dicha entidad las particularidades del sector y los problemas que ocasionaría la imposición de multas.