Candidatos a la alcaldía de Seúl celebran primer debate televisivo

Photo : YONHAP News

Los tres principales candidatos a la alcaldía de Seúl, Oh Se Hoon de Poder del Pueblo, Song Young Gil de The Minjoo, y Kwon Soo Joung del Partido Justicia mantuvieron el jueves 26 por la noche un acalorado debate televisivo.Uno de los principales temas del debate, coordinado por la Comisión Nacional Electoral, fueron las políticas inmobiliarias.Song, ex líder del partido opositor The Minjoo, criticó la propuesta inmobiliaria de Oh, alcalde de Seúl en funciones, de ofrecer viviendas públicas de alquiler mediante depósito (jeonse) a largo plazo y precios bajos. Song señaló que aunque el importe del depósito es inferior al precio de mercado, es muy alto para los más necesitados, además de que podría beneficiar solo a aquellos con más recursos financieros.Oh arremetió contra la propuesta de Song de suprimir los límites de construcción de apartamentos y elevar un 500% la superficie total de un edificio respecto al terreno, medida que considerdó como no muy realista.En tanto, Kwon criticó las políticas inmobiliarias de ambos candidatos por centrarse solo en ofrecer viviendas.Cuando el moderador les pidió que definieran brevemente "el Seúl que desean crear", Oh respondió que sueña con una "ciudad para los más vulnerables", Song apostó por una "ciudad donde cualquiera pueda tener una casa propia", y Kwon con convertir a Seúl en una "ciudad donde el esfuerzo sea debidamente valorado".