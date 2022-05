Oficialismo y oposición confían acercar posturas sobre presupuesto adicional

Photo : KBS News

Oficialismo y oposición mantendrán el viernes 27 un debate final sobre el segundo presupuesto complementario de 2022Los legisladores Yoo Sung Kull del Poder del Pueblo y Maeng Sung Kyu de The Minjoo, integrantes del Comité Especial de Presupuestos y Cuentas de la cámara legislativa, se reunieron durante una hora el jueves 26 pero no lograron un acuerdo.El oficialista Poder del Pueblo intentará aprobar la partida de 36,4 billones de wones acordada previamente con el Gobierno en el pleno de la Asamblea Nacional del viernes 27.Por su parte The Minjoo, el principal opositor, exige elevarlo a 51,3 billones de wones para compensar debidamente a los comercios por las pérdidas durante la pandemia.