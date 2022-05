Park Chan Wook y Song Kang Ho brillan en Cannes 2022

Photo : YONHAP News

El cine surcoreano tiene cada vez más reconocimiento fuera del país, como reflejan los dos galardones obtenidos en el 75° Festival de Cine de Cannes.Park Chan Wook se alzó con el Premio al Mejor Director con su último trabajo 'Decision to Leave(Heojil Kyolshim)'.Es su tercer galardón en Cannes, después del Gran Premio del Jurado que obtuvo con 'Old Boy' en 2003 y del Premio del Jurado logrado con 'Thirst(Bakjwi)' en 2009.Además, Song Kang Ho hizo historia al recibir el Premio al Mejor Actor masculino por su papel en 'Broker', producción de capital y elenco coreano dirigida por el japonés Hirokazu Kore-eda.Es la primera vez que un actor masculino obtiene dicho premio en la historia del cine de Corea, aunque Jeon Do Yoen recibió el Premio a la Mejor Acrtiz con 'Miryang' en 2007.Al recibir el premio, Park enfatizó que la pandemia ha obligado a todos a poner barreras, al compartir los mismos miedos y preocupaciones, pero recordó la importancia de ir al cine en la vida cotidiana.En tanto, el actor Song agradeció a todo el elenco de la película y dedicó el galardón a su querida familia y a los cinéfilos.