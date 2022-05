Papa nombra cardenal al arzobispo Lazzaro You Heung Sik

Photo : YONHAP News

El papa Francisco ha nombrado cardenal al arzobispo Lazzaro You Heung Sik, según anunció el domingo 29, el titular de la Santa Sede desde la ventana del Palacio Apostólico al mencionar los nombres de los 21 nuevos cardenales, incluido el surcoreano You, que se convierte en el cuarto cardenal de Corea del Sur.Previamente Stephen Kim Sou Hwan, Nicholas Cheong Jin Suk y Andrew Yeom Soo Jung obtuvieron ese estatus. You Heung Sik nació en 1952 y tras ocupar diferentes puestos en el escalafón eclesiástico, en junio de 2021 fue designado como ministro de la Santa Sede, a cargo de supervisar los asuntos y la vida de sacerdotes y diáconos de todo el mundo.La ceremonia de celebración será el 27 de agosto.