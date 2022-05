Partidos centran campaña electoral en zonas reñidas

Photo : YONHAP News

A falta de dos días para los comicios regionales, los principales partidos del país se enfocan en las zonas de mayor competencia. Mientras el oficialista Poder del Pueblo llama a los electores a respaldar al Ejecutivo con su voto, el opositor The Minjoo pide un mayor apoyo para actuar como contrapeso del gobierno.En este ambiente, Lee Jae Myung, excandidato presidencial de The Minjoo y actual jefe del comité de campaña de la formación, recorrió con otras autoridades del partido el distrito de Gyeyang en Incheon, donde aspira a ganar las egislativas parciales - que se celebran en paralelo a las regionales- para asumir su representación en el Paralmento. Lee dijo ser consciente de la decepción de la gente ante The Minjoo y se comprometió a impulsar reformas teniendo al pueblo como prioridad en todo momento.En tanto, Poder del Pueblo se concentró en Daejeon, ciudad de mayor rivalidad electoral para los próximos comicios, donde enfatizaron las subvenciones al comercio, resaltando el papel del oficialismo para una buena gestión del Estado.