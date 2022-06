Boca de urna estima gran victoria para el oficialismo

Photo : YONHAP News

El día 1 de junio Corea del Sur celebró las 8ª Elecciones Regionales.Según el sondeo a boca de urna realizado cabo conjuntamente por tres emisoras terrestres del país: KBS, MBC y SBS, Poder del Pueblo, el partido gobernante, obtuvo al menos 10 de los 17 cargos entre gobernadores y alcaldes. El partido The Minjoo, el principal opositor, aseguró 4 victorias, mientras que otras tres localidades muestran una reñida competencia a boca de urna, y habrá que esperar al escrutinio final para conocer a los ganadores.Según los primeros sondeos, Lee Jae Myung, candidato de The Minjoo y ex candidato a la presidencia, logró un 54,1% de apoyo frente a Yoon Hyeong Seon, candidato del Poder del Pueblo, que obtuvo un 45,9%. Ambos compiten por el escaño vacante de diputado en la ciudad de Incheon-Eul.En Seúl, la capital, el actual alcalde y candidato oficialista Oh Se Hoon seguirá en el poder, al obtener - según las estimaciones- un 58,7% de los votos frente al 40,2% de Song Young Gil. Aunque para conocer al gobernador de Gyeonggui habrá que esperar al recuento final, pues Kim Dong Yeon, candidato de The Minjoo, cuenta por el momento con un 48,8% de apoyo, mientras que Kim Eun Hye del partido Poder del Pueblo, ostenta un 49,4%.Otro de los rostros más conocidos, Ahn Cheol Soo, candidato del partido Poder del Pueblo y varias veces postulante a la presidencia, parece que obtendrá el cargo de diputado en la circunscripción Bundang-gap, provincia de Gyeonggi, al contar con un 64% de votos.