Oficialismo arrasa en regionales y parciales

Photo : YONHAP News

Las elecciones regionales del 1 de junio finalizaron con una aplastante victoria del oficialista Poder del Pueblo, que logró la mayoría de los cargos provinciales, municipales y distritales. Poder del Pueblo, el partido gobernante, obtuvo 12 de los 17 cargos de gobernador y alcalde.Mientras, el principal opositor The Minjoo saboreó otra amarga derrota, solo dos meses después de perder comicios presidenciales de marzo, pues solo ganó en las provincias de Jeolla, de Jeju, y de Gyeonggi, algunas circunscripciones en la zona capitalina, en Gangwon y en Chungcheong.Asimismo, en las parciales legislativas - que se celebraban en paralelo con las regionales- los candidatos oficialistas también se impusieron sobre los opositores al lograr cinco de los siete escaños en juego.En todo caso, destacan los buenos resultados de dos excandidatos presidenciales: Lee Jae Myung, jefe de campaña de The Minjoo, que se estrena como legislador en la Asamblea Nacional tras perder las pasadas presidenciales, y Ahn Cheol Soo, quien lideró el Comité de Transición del actual presidente Yoon Suk Yeol, que logró otro escaño.Con estos resultados, la bancada parlamentaria del oficialista Poder el Pueblo aumentará de 109 a 114 escaños, y la del principal opositor The Minjoo pasará de 167 a 169 escaños.