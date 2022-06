Poder del Pueblo logra doce cargos metropolitanos y provinciales

Photo : YONHAP News

El oficialista Poder del Pueblo se impuso a la oposición en las elecciones regionales del 1 de junio al lograr doce de las diecisiete alcaldías metropolitanas y cargos de gobiernos provinciales en juego, mientras que el principal opositor The Minjoo tuvo que conformarse con cinco.Como principales logros oficialistas figuran las alcaldías de Seúl, Incheon, Sejong, Daegu y Busan, y el cargo de gobernador de Gangwon, región en manos progresistas por más de una década cuya gestión pasa al bando conservador. Sin embargo, en la provincia de Gyeonggi, donde huvo una fuerte rivalidad entre oficialismo y oposición, ganó finalmente Kim Dong Yeon, candidato del opositor The Minjoo, por una mínima diferencia con su rival oficialista Kim Eun Hye.La victoria electoral de Poder del Pueblo refleja la determinación de los votantes de apoyar a la actual administración de Yoon Suk Yeol para estabilizar la gestión de Estado. Además, implica el regreso del bando conservador al mapa político nacional, invirtiendo los resultados de los comicios regionales de 2018, cuando The Minjoo logró todas las alcaldías metropolitanas y cargos provinciales excepto Daegu, Jeju y Gyeongsang del Norte.El protagonismo oficialista también marcó presencia en las parciales legislativas, pues Poder del Pueblo hasta arrebató un escaño a The Minjoo en Wonju, una circunscripción de la provincia de Gangwon. El oficialismo obtuvo cinco de los escaños parlamentarios vacantes y The Minjoo solo dos.