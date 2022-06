The Minjoo entra en pánico tras el batacazo electoral

Photo : KBS News

El pánico cunde en el partido The Minjoo, el principal opositor, ante el decepcionante resultado electoral de las regionales del 1 de junio.La derrota ante el oficialista Poder del Pueblo confirma el fracaso de las presidenciales celebradas en marzo, hace apenas dos meses.Lee Jae Myung, a cargo del comité de campaña del partido, consideró el resultado de las regionales como una advertencia de los votantes, pues si The Minjoo no cambia, dejarán de apoyarlo. Como principales motivos la debacle electoral, los analistas aluden a rivalidades internas o conflictos entre las diversas facciones del partido.En contraposición al ambiente de pesimismo que reinan en The Minjoo, en Poder del Pueblo la euforia perduró hasta la mañana del jueves 2, al considerar que la administración de Yoon contará con la colaboración de gobiernos regionales con potestad para otorgar varios tipos de permisos y licencias.