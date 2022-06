Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol ha enfatizado que no es momento de festejar la victoria oficialista, sino de centrarse en atender los desafíos más urgentes del país, como la creciente inflación y la crisis económica.Así lo explicó el mandatario a los medios de camino al trabajo el viernes 3, al ser preguntado sobre la victoria de su formación en las elecciones regionales del 1 de junio.En cuanto a si estaba dispuesto a reunirse con la cúpula opositora para fomentar la colaboración, resaltó que las diferencias entre partidos no ayudan a superar las dificultades que afronta el país.Dicho comentario refleja su voluntad de reunirse y dialogar con la oposición, si bien se estima que no será posible hasta finales de junio, considerando que la cúpula directiva de The Minjoo dimitió en bloque tras la derrota electoral.