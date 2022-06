Disputa por comités permanentes bloquea candidaturas a ministros

Photo : YONHAP News

El oficialista Poder del Pueblo y el principal opositor The Minjoo mantienen un fuerte pulso político por los comités permanentes de la Asamblea Nacional.La disputa a su vez ha generado un estancamiento en la audiencia de confirmación de Park Soon Ae, candidata a ministra de Educación, quien protagonizó un escándalo por conducir en estado de ebriedad en 2001-, y también ante la candidata a ministra de Salud y Bienestar, Kim Seung Hee, por presuntas transacciones inmobiliarias ilícitas.En tanto, la audiencia del candidato a director del Servicio Nacional de Impuestos, Kim Chang Ki, ya ha superado el plazo marcado por ley, asimismo por la controversia para completar los comités permanentes que quedaron vacantes tras completarse el pasado 29 de mayo primer semestre de la 21ª Legislatura de la Asamblea Nacional.Mientras The Minjoo aboga por elegir primero al presidente de la Asamblea Nacional para retomar luego las audiencias de confirmación de los ministrables, Poder del Pueblo quiere negociar primero el reparto de los comités permanentes y después elegir al presidente parlamentario.