Ejecutivo urge a definir un plan para neutralizar armas nucleares norcoreanas

Photo : YONHAP News

Ante las persistentes amenazas de Corea del Norte, el Gobierno se reunió con el oficialismo el miércoles 8 para abordar posibles medidas, siempre en base a la firme alianza con Estados Unidos, pero con una orientación distinta de administraciones previas.Desde el comienzo de 2022 el régimen de Kim Jong Un ha realizado dieciocho ensayos de armas, incluyendo los ocho misiles balísticos probados el 5 de junio.Kwon Seong Dong, líder parlamentario del oficialista Poder del Pueblo, reprobó con fuerza a Pyongyang alegando que la posibilidad de realizar un ensayo nuclear durante una pandemia mundial es una apuesta sin sentido. Afirmó que el Gobierno surcoreano ya no será condescendiente con Corea del Norte, anticipando medidas diferentes a las del Ejecutivo de Moon Jae In.En la misma línea se expresó Shin In Ho, subdirector de la Oficina de Seguridad Nacional presidencial, quien avanzó cambios respecto a la anterior administración que, según sus palabras, ante cada provocación norcoreana solo convocaba reuniones y emitía mensajes retóricos, sin adoptar medidas concretas. Reiteró que Corea del Sur no puede mantener el lastre del problema nuclear norcoreano, y que el Ejecutivo establecerá un plan para neutralizar las amenazas nucleares y balísticas de Pyongyang durante el mandato de Yoon Suk Yeol.Durante el encuentro, a puerta cerrada, también discutieron la activación de un programa para reforzar el orden y levantar la moral de los soldados de las Fuerzas Armadas, además de definir a Corea del Norte como principal enemigo de la nación.