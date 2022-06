Renta per cápita de surcoreanos supera 35.000 dólares

Photo : YONHAP News

La renta per cápita de los surcoreanos aumentó en 2021 más del 30% respecto a 2020, hasta superar los 35.000 dólares.Según el Banco de Corea, el año pasado la renta per cápita subió hasta 35.373 dólaes, tras lograr un incremento interanual de un 10,5% sobre los 32.004 dólares de 2020. Aunque en 2018 y 2019 la renta per cápita de los surcoreanos disminuyó, uno de los factores del aumento fue el tipo de cambio, al darse una mayor apreciación del won frente al dólar estadounidense.En cuanto al ingreso bruto disponible por persona en 2021 llegó a 19.501 dólares, un 8,6% más que el año anterior.En tanto, el producto interior bruto real aumentó un 4,1% y el producto interior bruto nominal un 6,7%, en reflejo de las fluctuaciones de precios, llevando al deflactor de PIB, factor que indica el nivel de inflación y que se obtiene al dividir el PIB nominal por el real, subió un 2,5% respecto a 2020, registrando el mayor aumento en seis años.En paralelo, la tasa de ahorros mejoró 0,3 puntos hasta el 36,3%, y la tasa bruta de inversiones en el país ganó 0,1 punto hasta el 31,8%.