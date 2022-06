Bloqueo partidista frena actividad parlamentaria

Photo : KBS News

Tras entrar en la segunda parte de la vigésimo primera Legislatura, la Asamblea Nacional sigue sin poder retomar su actividad normal pues falta la configuración de la Mesa y los comités permanentes.El miércoles 8, oficialismo y oposición se reunieron para intentar llegar a un acuerdo pero no lograron acercar posturas, en particular sobre la presidencia del Comité Legislativo y Judicial.Mientras el oficialista Poder del Pueblo insistió en que durante la segunda mitad de la Legislatura uno de sus legisladores debería asumir la dirección del comité, el opositor The Minjoo sugirió elegir primero al presidente del Parlamento, y posteriormente configurar el Comité Legislativo y Judicial.La parálisis de la Asamblea Nacional bloquea las candidaturas ministeriales y los debates sobre proyectos de ley sobre seguridad nacional y vida ciudadana, que requieren pronta aprobación.