Yoon menciona posible indulto a Lee Myung Bak

Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol ha aludido a la posibilidad de indultar a Lee Myung Bak, al no considerar apropiado encarcelar tanto tiempo a un expresidente de la nación.Así lo expresó a la prensa, en un comentario frente a su despacho el juves 9, al ser preguntado sobre si seguía a favor de conceder un indulto al exmandatario como prometió durante su campaña electoral.Si bien el día anterior, Yoon dijo no ser momento oportuno para hablar del tema, explicó que analizando otros precedentes, no considera adecuado encarcelar varios años a un expresidente.Al respecto, un funcionario de la Oficina Presidencial explicó que el comentario de Yoon deja entrever un posible debate sobre el indulto, si bien quedan temas complejos pendientes de evaluar.Algunos especulan que Yoon podría conceder un indulto especial al expresidente en agosto, con motivo del Día de la Liberación de Corea, considerando el deterioro de su estado de salud.Mientras el partido Poder del Pueblo, su formación, dijo apoyar el indulto de Lee alegando que, durante el primer año de mandato, todos los gobiernos de Corea indultaron a expresidentes para fomentar la unidad del pueblo.