Japón pasa a integrar el Consejo de Seguridad de la ONU

Photo : KBS News

Japón integrará el Consejo de Seguridad de la ONU durante 2023 y 2024, por primera vez en seis años.La Asamblea General de la ONU también eligió a Ecuador, Malta, Mozambique y Suiza, como miembros no permanentes del Consejo, en una votación secreta realizada en la sede de la ONU en Nueva York del jueves 9, hora local.Los cinco países elegidos integrarán dicho organismo por un periodo de dos años, a partir del 1 de enero de 2023. Es la duodécima vez que Japón figuran entre los miembros no permanente sel Consejo de Seguridad.El Consejo se compone de 15 integrantes, cinco permanentes, que son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña, y otros diez no permanentes o rotatorios, por un periodo de dos años, cinco de los cuales se anuncian anualmente.