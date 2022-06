Corea aspira a ser una nación vertebral

Photo : YONHAP News

El titular de Defensa Lee Jong Sup declaró el domingo 12, durante la decimonovena Cumbre de Asia sobre Seguridad, que Corea del Sur cumplirá el papel que le corresponda como "nación vertebral" del mundo, ampliando su estrategia diplomática más allá de la península coreana y del noreste asiático.El ministro avanzó que en primer lugar reforzará la cooperación con ASEAN y con Europa, enfatizando las relaciones con el Sureste Asiático como decisivas para la política exterior y de seguridad de Seúl.En cuanto a la cooperación con Europa y otros países no asiáticos, Lee habló de mejoras no solo en sectores tradicionales, como seguridad marítima, sino también en otros nuevos menos convencionales, como ciberseguridad.Puntualizó que, por sus caracteristicas geopolíticas, la estabilidad de la península coreana va estrechamente ligada a la del Indo-Pacífico, si bien uno de los principales factores de incertidumbre en la zona es el programa balístico-nuclear de Corea del Norte.