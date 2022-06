Proyecto para vetar decretos presidenciales genera controversia

Photo : YONHAP News

Por iniciativa de un legislador del principal opositor The Minjoo se impulsa en estos momentos un proyecto de ley que permitiría a la Asamblea Nacional vetar las órdenes ejecutivas o los decretos presidenciales, para evitar que el presidente tenga un cheque en blanco en cuanto a facultades legislativas, incluso por encima del Parlamento.Sin embargo, el oficialismo ha reaccionado con firmeza contra dicho proyecto, que ha calificado de anticonstitucional, mientras que el propio presidente Yoon Suk Yeol ha expresado que podría incluir preceptos inconstitucionales.El proyecto busca dotar al Poder Legislativo de un mecanismo para exigir al Ejecutivo reformular o rectificar decretos presidenciales y otras órdenes ejecutivas, en caso de desentonar con las leyes existentes. En parte, se entiende como un movimiento de la oposición para neutralizar los intentos de la administración de Yoon de impulsar sus políticas sin frenos parlamentarios, pues actualmente The Minjoo ostenta la mayoría en la Asamblea Nacional.Así, la controversia deriva del movimiento opositor que busca contrarrestar al Ejecutivo, mientras el oficialismo crítica que The Minjoo hace todo lo posible por controlar al Ejecutivo y limitar sus facultades, recurriendo incluso a medios en contra de la Constitución.