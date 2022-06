Ministro de Exteriores se reúne con secretaria de Energía estadounidense

Photo : YONHAP News

El ministro de Exteriores surcoreano, Park Jin, actualmente de visita en Estados Unidos, se reunió con Jennifer Granholm, secretaria de Energía estadounidense, el lunes 13 (hora local).Ambos revalidaron el compromiso de ambos países de reforzar la cooperación en materia nuclear, aquirido durante la cumbre celebrada en mayo entre los presidentes Yoon Suk Yeol y Joe Biden, y reiteraron que Corea del Sur y Estados Unidos pueden cooperar en materia de energía atómica, pues ambos comparten el principio de no proliferación nuclear.También coincidieron en la importancia de cumplir con los más altos estándares de no proliferación en proyectos internacionales del sector privado, aludiendo a la posibilidad de promover un protocolo adicional que otorgue al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) el derecho a inspeccionar instalaciones nucleares no declaradas.Asimismo, analizaron estrategias para fomentar la cooperación bilateral en proyectos nucleares en terceros países, así como en reactores de módulo pequeño (SMR), estabilidad en suministro de combustible y la gestión de restos de combustible de reactores nucleares.