BTS interrumpe sus actividades grupales

Photo : YONHAP News

BTS anunció el martes 14 mediante un vídeo en YouTube la decisión de interrumpir temporalmente sus actividades como grupo.Los integrantes de la banda consideran necesaria esta pausa para el futuro de la banda, recordando los últimos nueve años que vivieron intensamente desde su debut.RM, el líder, dijo sentirse desorientado, y confesó que si bien hasta el lanzamiento y éxito de 'Dynamite' tenía claro la identidad del grupo, a partir de 'Butter' y 'Permission To Dance' está confundido.También aludió a problemas estructurales del sector, como el sistema de producción y formación de artistas de k-pop. Alegó que este sistema consume al artista sin pausa y no da el tiempo necesario para crecer como persona. Agregó que, en su caso, percibe una falta de madurez interior tras mantener una incesante agenda promocional durante diez años, que no le ha permitido procesar las experiencias vividas, ni sus emociones o pensamientos de la última década.Los comentarios de la banda permiten deducir que BTS interrumpirá sus actividades como grupo, aunque sus integrantes se centrarán en su trayectoria individidual, como es el caso de J-Hope, quien probablemente volverá a actuar en solitario.RM enfatizó que su deseo es alargar en lo posible la vida de BTS, pero sin perder la identidad. Finalizó deseando seguir como RM y que BTS se mantenga para siempre, aunque con el paso del tiempo ya no puedan bailar como antes.