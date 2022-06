Oficialismo aboga por rebajar impuesto corporativo y de combustibles

Photo : YONHAP News

Ejecutivo y oficialismo debatieron el miércoles 15 sobre la orientación de las políticas económicas del Ejecutivo de Yoon Suk Yeol, al considerar como "crítica" la situación económica y la urgencia de frenar la escalada de precios.El presidente Yoon Suk Yeol describió la coyuntura actual como "una fina capa de hielo que puede romperse en cualquier momento", si no logran identificar las medidas para minimizar el impacto de la inflación y la subida de tipos a nivel global.El oficialista Poder del Pueblo solicitó mayores beneficios tributarios para las empresas, como rebajas en el impuesto de sociedades, además de suavizar las normas que limitan la actividad corporativa. También insistió en rebajar más el impuesto sobre combustibles, puntualizando que los recortes ya efectuados no cubren la subida de precios del petróleo y derivados.En cambio, la formación en el poder apoyó subir las tarifas de luz y de gas, al señalar que la administración de Moon Jae In las contuvo demasiado.