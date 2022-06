Washington enfatiza diálogo y diplomacia con Pyongyang

Photo : YONHAP News

El Departamento de Estado estadounidense ha reiterado que sigue abierto a dialogar con Corea del Norte y a retomar la vía diplomática.Ned Price, portavoz de la cartera, confirmó el jueves 16 en rueda de prensa que, tras reunirse con el ministro de Exteriores surcoreano, Park Jin, el secretario de Estado, Tony Blinken reiteró que Washington no alberga intenciones hostiles contra Pyongyang.Price recalcó que Estados Unidos apuesta por la diplomacia y el diálogo para lograr avances en el proceso de la desnuclearización de la península coreana, si bien no ha recibido respuesta alguna del régimen norcoreano.También mostró preocupación por el acercamiento entre Beijing y Moscú tras la invasión a Ucrania de Rusia, y criticó la "pretendida neutralidad" de China cuando mantiene relaciones estrechas con Rusia y no ha condenado la crueldad de las tropas rusas en Ucrania.