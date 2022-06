Photo : YONHAP News

El principal opositor The Minjoo ha criticado la investigación sobre la "lista negra del Ministerio de Industria", y el presunto caso de favoritismo en un proyecto urbanístico de Baekyeon-dong que salpica al legislador Lee Jae Myung.The Minjoo calificó la investigación de "venganza política", orquestada por el ministro de Justicia Han Dong Hoon, contra la formación y el Ejecutivo de Moon Jae In.En respuesta, el ministro dijo no instigar investigaciones concretas, pero calificó los hechos de "delito grave" y aseguró que la ciudadanía no coincidirá con el diagnóstico de "venganza".Asimismo, el oficialista Poder del Pueblo cuestionó a The Minjoo si las investigaciones efectuadas durante el mandato de Moon Jae In también fueron por revancha política.