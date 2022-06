Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Seok Yeol se pronunció el viernes 17 sobre la crítica de "investigaciones de venganza" proferida por The Minjoo, y consideró inapropiado convertir un sistema judicial normal en debate político.Enfatizó que las autoridades judiciales deben investigar casos del pasado, al igual que hicieron durante el mandato de Moon Jae In.Pese a las declaraciones del presidente, The Minjoo anticipó que creará un organismo para responder a esos "casos de venganza", al prever que habrá más investigaciones similares a futuro.En cuanto a las críticas sobre la revocación intencional de la investigación sobre el funcionario del Ministerio de Océanos y Pesca asesinado por soldados norcoreanos en el Mar del Oeste en septiembre de 2020, solo por contradecir al expresidente Moon Jae In, aseguró que no hay margen de interpretación política.El 16 de junio, la Guardia Costera de Incheon anunció que, tras largas investigaciones, no han podido comprobar que dicho funcionario fuera asesinado mientras intentaba desertar a Corea del Norte, conclusión que revoca el anuncio oficial de hace dos años, cuando el Gobierno cerró el caso alegando que había sido víctima de tan brutal agresión al intentar cruzar a Corea del Norte por voluntad propia, por tener deudas de juegos de azar.