Trasladan cohete Nuri a plataforma de lanzamiento

Photo : YONHAP News

En la mañana del lunes 20 comenzó el traslado del cohete Nuri a la plataforma de lanzamiento, cinco días después de tener que llevarlo al centro de ensamblaje por una anomalía detectada en los sensores del tanque oxidante de la primera etapa, pese a estar ya instalado en dicha plataforma.El Ministerio de Ciencia y TIC y el Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea comenzaron el operativo sobre las 7:20 am mediante un vehículo transportador especial no tripulado, y anunciaron que antes del mediodía procederán a la ubicación del cohete en vertical.Posteriormente realizarán una serie de pruebas para verificar el funcionamiento de algunos componentes clave del Nuri, como los cables umbilicales para carga de combustible y oxidante. Si no surgen problemas técnicos, el cohete quedará instalado en la plataforma sobre las 7:00 de la tarde.En principio el lanzamiento está previsto para las 4:00 de la tarde del día 21, pero confirmarán la fecha y la hora tras un minucioso análisis técnico, de las condiciones climáticas, así como de posibles vehículos u objetos espaciales que puedan interferir en su trayectoria.