Caso de funcionario asesinado por soldados norcoreanos desata polémica tardía

Photo : YONHAP News

Los partidos políticos viven una fuerte controversia por el caso del funcionario hallado por tropas norcoreanas flotando a la deriva en sus aguas territoriales en 2020, cuya muerte fue la primera en una década de un ciudadano surcoreano a manos de Corea del Norte.Entonces, fuentes de Seúl informaron que fue asesinado a tiros y que su cuerpo fue quemado.La controversia, un tanto tardía, comenzó con una carta enviada por el hijo del funcionario muerto al presidente Yoon Suk Yeol, motivando que el partido oficialista Poder del Pueblo exija al previo Ejecutivo de Moon Jae In y al partido The Minjoo disculparse con los familiares del difunto. Además, los acusa de doble moral para la justicia y de exceso de indulgencia consigo mismos y con Corea del Norte.Desde el oficialista Poder del Pueblo señalan que si el Gobierno previo no tiene nada que ocultar, debe colaborar y exponer todos los informes relacionados. Sin embargo, The Minjoo afirma que dicha formación solo busca instigar una rivalidad ideológica nada constructiva, haciendo parecer que la administración previa fue excesivamente tolerante con Corea del Norte. En este sentido, mostró su rechazo a revelar documentos presidenciales confidenciales, alegando que ningún país en el mundo expone archivos de inteligencia vinculados con la seguridad nacional por una disputa política.