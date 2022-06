Banco central descarta vincular tipos de Corea y EEUU

Photo : YONHAP News

Se prevé que el Banco de Corea podría dar un "gran paso" en julio y aumentar el tipo de interés 0,5 puntos de golpe, y no 0,25 puntos como suele hacer.Al respecto Lee Chang Yong, gobernador del banco central, se mostró cauteloso el martes 21 al aclarar que aún tres semanas para la reunión del Comité Financiero y Monetario, tiempo que permitirá fijar el incremento con calma, y analizar variables como el impacto de la subida en el mercado, en el tipo de cambio y en la economía de los hogares.En cuanto a si Corea superará los tipos de Estados Unidos, algo que Seúl intenta evitar, explicó que estamos ante una situación económica sin precedentes que requiere más flexibilidad. No obstante, no consideró como necesario vincular el tipo de referencia de Corea al de Estados Unidos, ni obsesionarse con mantenerlo entre 0,75 y 1 punto. Aun así advirtió que, si dicho margen se invierte, podría derivar en una fuga de capitales o en fluctuaciones en el tipo de cambio.Sobre los precios al consumidor, el gobernador del Banco de Corea anticipó que podrían ver un incremento del 5,4% en mayo, aunque consideró prematuro afirmar que llegarán al 6%.