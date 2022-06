EEUU prohíbe el uso de minas antipersona

Photo : YONHAP News

Washington ha prohibido el uso de minas antipersona en todo el mundo, excepto en la península coreana, de conformidad con la Convención de Ottawa sobre dichas armas letales.La Casa Blanca explicó el martes 21 que la prohibición considera el acuerdo internacional suscrito por unas 160 naciones, inluidos los países integrantes de la OTAN, que prohíbe el uso, la producción y el almacenamiento de minas antipersona.La administración de Biden ha decidido unirse a la corriente mundial que aboga por no prohibir esas armas, considerando que las minas antipersona no discriminan a las víctimas y pueden dañar a civiles inocentes, incluso a niños. Sin embargo, Estados Unidos mantendrá su política actual al respecto en la península coreana, ante la peculiar situación de la zona y su promesa defender a Corea del Sur.El Departamento de Estado enfatizó que la excepción de la península coreana se atribuye a las minas que perduran en la Zona Desmilitarizada entre las dos Coreas, pues aunque esas armas están bajo control del Gobierno surcoreano, Estados Unidos tiene la responsabilidad de defender al país. No obstante, la Convención de Ottawa también prohíbe secundar o fomentar el uso de minas antipersona.