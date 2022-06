Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol visitó por segunda vez en dos meses una central nuclear, donde se comprometió a acelerar la construcción de los nuevos reactores Sinhanul-3 y Sinhanul-4, interrumpida por el previo Ejecutivo, con fuerte apoyo financiero.El mandatario enfatizó que la energía nuclear necesita más ayuda que nunca, pues se halla en ruinas por la política antinuclear previa. Agregó que, de no haber sido por la "absurda política" de los últimos cinco años, el ecosistema del sector sería más rico y sólido, criticando frontalmente la iniciativa antinuclear de su predecesor Moon Jae In.No es la primera vez que Yoon arremete contra la administración previa, en un intento de distanciarse de esa línea y marcar diferencias, al igual que cuando revocó las conclusiones del anterior Gobierno sobre el caso del funcionario asesinado por soldados norcoreanos en la frontera marítima occidental o al ordenar reformar las entidades públicas alegando que durante el último lustro el sector público sufrió de fuerte negligencia.En una reciente entrevista telefónica con KBS, desde Presidencia afirman que el mandatario solo intenta normalizar o corregir lo que estaba mal, justificación que no parece convencer a la oposición, pues The Minjoo sigue criticando el empeño de presidente y oficialismo por instigar la rivalidad entre partidos y cobrarse venganzas políticas, pese a la gravedad que presenta la economía popular.