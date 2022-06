Washington y Beijing chocan por la presencia de Seúl en la cumbre de la OTAN

Photo : YONHAP News

La participación de Corea del Sur y de otros países del Indo-Pacífico en la cumbre de la OTAN prevista para la próxima semana ha generado fricciones entre Estados Unidos y China.La OTAN, liderada por Estados Unidos, ha programado una cumbre de la entidad los días 29 y 30 una cumbre en Madrid, España, a la que asistirán los países integrantes y líderes de otros países del Indo-Pacífico, como Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda.Al respecto, el Ministerio de Exteriores de China se opuso claramente el jueves 23 a que esos países no integrantes de la OTAN participen en la cumbre, alegando que el Atlántico Norte no incluye el Indo-Pacífico.En respuesta, John Kirby, coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, afirmó en rueda de prensa que China no tiene autoridad para vetar reuniones de Corea del Sur.Enfatizó que la próxima cumbre no busca crear una versión asiática de la OTAN, y recordó que la OTAN es una alianza de seguridad entre países de la región atlántica. Finalmente, agregó que Washigton está encantado de que Seúl participe en la cumbre.